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Путин заявил о запрете Зеленского проводить переговоры с Россией

Путин: Зеленский запретил себе проводить переговоры с Россией
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РИА Новости/AP

Президент России Владимир Путин заявил во время посещения Московского государственного университета (МГУ), что украинский глава Владимир Зеленский запретил себе проводить переговоры с РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как известно, действующий глава режима в Киеве, когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров. Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены?» — сказал президент России.

До этого находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене украинский депутат Александр Дубинский заявлял, что Зеленский запаниковал, отвечая на вопрос о переговорах по Украине с Россией, поскольку не может сформулировать приемлемые для Киева условия урегулирования конфликта.

24 января первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал мнение, что Путин и вступивший в должность президента США Дональд Трамп будут добиваться компромисса в ходе переговоров.

По словам депутата, американский президент первым выразил желание начать переговоры, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил готовность российского президента к участию в них. Парламентарий добавил, что Москва обозначила принципиальные позиции на возможных переговорах.

Ранее Зеленский призвал США и Европу «давить на Россию» ради мира.

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