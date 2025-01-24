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Зеленский запаниковал, отвечая на вопрос о переговорах с Россией

Дубинский: Зеленский запаниковал при ответе на вопрос о мире с Россией
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Heiko Becker/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский запаниковал, отвечая на вопрос о переговорах по Украине с Россией, он не может сформулировать приемлемые для Киева условия урегулирования конфликта. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене украинский депутат Александр Дубинский.

«Любо-дорого посмотреть, как у него бегают глаза при ответе на вопрос о переговорах о мире с РФ… Паника и хаос. Так бы я охарактеризовал то, что сейчас творится с Зеленским и его окружением», — подчеркнул он.

В рамках поездки в Давос, отметил депутат Рады, Зеленский так и не смог сформулировать ответ на вопрос о том, какого именно мира он хочет – на границах 2014 года, 2022 или вовсе «справедливого».

До этого Зеленский призвал Запад оказывать давление на Россию, отметив, что мир возможен благодаря силе.

Кроме того, он отметил, что энергоресурсы, в частности нефть, играют ключевую роль в достижении мира и обеспечения реальной безопасности. Он подчеркнул, что Европе необходимо активнее сотрудничать с США и другими партнерами, вместо того чтобы вести взаимодействие с Россией в области энергетики. Это, по его мнению, укрепит позиции как Украины, так и всей Европы.

Ранее Трамп получил предупреждение после угроз в адрес России.

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