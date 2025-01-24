В заявлениях Трампа по Украине заметили важную для России деталь

Меркурис: Трамп после инаугурации не говорил, что продолжит поставки оружия ВСУ

Президент США Дональд Трамп после инаугурации не говорил, что продолжит предоставлять в распоряжение ВСУ американское вооружение. Такую деталь в публичных выступлениях Трампа подметил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Он не сказал, что продолжит поставлять на Украину оружие», - обратил внимание он.

Это, считает британский военный аналитик, говорит о том, что Соединенные Штаты в будущем при Трампе намерены дистанцироваться от украинского конфликта в случае неудачи переговоров по его решению.

До этого издание The Conversation писало, что Трамп спустя всего несколько дней после инаугурации пересмотрел свой подход к завершению конфликта на Украине.

По словам авторов материала, угрозы американского лидера в адрес Москвы напоминают заявления его предшественника Джо Байдена. При этом нынешний президент США дал понять, что готов пойти еще дальше в вопросе экономического давления на РФ.

При этом экс- помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявлял, что политика давления и угроз со стороны Трампа в адрес России могут подорвать доверие Москвы к американскому лидеру в преддверии возможных переговоров по решению кризиса.

Ранее в МИД назвали условие, при котором можно завершить конфликт на Украине за 100 дней.