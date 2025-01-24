Генсек СНГ заявил, что Запад не имеет права учить страны содружества выборам

Запад не имеет права учить страны СНГ выборам, мы будем проводить их в соответствии с нашими законами и в наших интересах. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его мнению, выборы в странах СНГ более чистые, демократичные и цивилизованные, чем на Западе. Лебедев подчеркнул, что на фоне западных электоральных кампаний выборы в странах содружества отличаются в лучшую сторону.

Накануне глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко заявил, что принятая ЕП резолюция с призывом не признавать президентские выборы в Белоруссии — это прямое вмешательство в электоральный суверенитет страны.

23 января Европейский парламент принял резолюцию с призывом не признавать итоги предстоящих выборов в Белоруссии. Документ поддержали 567 депутатов, против высказались 25, еще 66 депутатов воздержались.

До этого МИД Белоруссии назвал ангажированным проект резолюции ЕП о выборах. По словам представителя министерства, Европейская служба внешних действий заранее подготовила заявление по итогам предстоящих 26 января президентских выборов в Белоруссии, в котором они осуждаются и не признаются.

Ранее Лукашенко прокомментировал заявления об ограничении интернета во время выборов.