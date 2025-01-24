Лавров заявил об отсутствии признаков готовности Киева к мирным переговорам

Лавров: Киев и Запад не демонстрируют признаков готовности к мирным переговорам

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии со стороны Киева и западных стран конкретных шагов, свидетельствующих об их желании начать мирные переговоры. Слова дипломата приводит пресс-служба министерства.

В МИД отметили, что несмотря на все чаще звучащие слова о необходимости диалога, Москва констатирует полное отсутствие практических действий, подтверждающих заявления о готовности к переговорам. В министерстве указали, что поставки вооружений Украине продолжаются, разрабатываются новые ультимативные требования к России, а юридические ограничения на переговоры остаются в силе. Вопрос легитимности действующей украинской власти также остается нерешенным, подчеркнули в ведомстве.

«Наш подход к урегулированию остается неизменным - мы готовы к диалогу на основе договоренностей 2022 года с учетом складывающихся реалий «на земле» и позиций, озвученных президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года», - говорится в сообщении.

Сегодня первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп будут добиваться компромисса в ходе переговоров по Украине.

Ранее Зеленский запаниковал, отвечая на вопрос о переговорах с Россией.