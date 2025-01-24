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Украина признала, что не сможет вернуть потерянные территории

WSJ: Украина признала, что возвращение потерянных территорий невозможно
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украина признает, что возвращение всех потерянных в ходе конфликта территорий не является реалистичной целью для Киева. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Киев признал, что возвращение всех территорий… является нереалистичной целью», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что при этом Украина просит у Запада гарантий безопасности, которые сделают «невозможным для России перегруппировку сил после прекращения огня».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине продолжается из-за угрозы безопасности РФ.

21 января помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва пока не получала от Вашингтона никаких конкретных предложений по организации телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее посланник Трампа по Украине исключил повторение Минских соглашений.

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