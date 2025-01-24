В МИД рассказали, как «ущербный» курс Евросоюза мешает наводить мосты с Москвой

Наводить мосты с Европейским союзом (ЕС) вновь можно будет после того, как там осознают «ущербность и бесперспективность» курса на «стратегическое поражение» России. Об этом сообщили в МИД РФ, отвечая на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел страны Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в настоящее время большинство стран Евросоюза продолжает приветствовать любую возможность, чтобы сохранить доминирующее положение в мире. Кроме того, подчеркнули в МИД РФ, в ЕС сохраняется тенденция по желанию устранения геополитических конкурентов, в первом ряду которых находится Россия.

Кроме того, в МИД РФ указали, что в общественное сознание европейских граждан внедряются установки о якобы высокой вероятности крупномасштабного вооруженного конфликта с Россией. В Европе утверждают, что противостояние может произойти в ближайшие пять лет. Те, кто отказывается соглашаться с этим курсом, выставляются как «агенты влияния» Кремля или подавляются, отметили в дипведомстве.

«Что касается наведения мостов, то такая возможность будет тогда, когда европейцы осознают ущербность и бесперспективность проводимого ими курса на нанесение нашей стране стратегического поражения», — заключили в российском МИД.

Незадолго до этого замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что НАТО в текущем году будет тестировать схему развертывания сил в Европе для нанесения России стратегического поражения. Дипломат также напомнил, что Североатлантический альянс на текущий год запланировал 100 учений, которые в основном пройдут в восточной зоне альянса.

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европейский союз должен вооружиться, чтобы выжить в условиях все более неопределенного мирового порядка.

Ранее бизнесмены из ЕС выразили желание продолжить торговые отношения с Россией.