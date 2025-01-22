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Польский премьер призвал ЕС вооружаться

Премьер Польши Туск: ЕС должен вооружиться, чтобы выжить в нестабильном мире
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Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Европейский союз должен вооружиться, чтобы выжить в условиях все более неопределенного мирового порядка. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает агентство Bloomberg.

«Если Европа хочет выжить, она должна быть вооружена», — сказал Туск на сессии Европейского парламента в Страсбурге.

Польша является председателем Совета ЕС до июня. В это время ее главный приоритет — укрепление безопасности блока, отметил польский премьер.

С аналогичным заявлением 22 января выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она рассказала, что в прошлом году члены ЕС потратили на оборону около 1,9% ВВП, в то время как Россия — 9%.

По ее мнению, ЕС тратит на оборону недостаточно, и в данный момент пришло время инвестировать в эту область.

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