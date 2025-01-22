Польский премьер призвал ЕС вооружаться

Европейский союз должен вооружиться, чтобы выжить в условиях все более неопределенного мирового порядка. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает агентство Bloomberg.

«Если Европа хочет выжить, она должна быть вооружена», — сказал Туск на сессии Европейского парламента в Страсбурге.

Польша является председателем Совета ЕС до июня. В это время ее главный приоритет — укрепление безопасности блока, отметил польский премьер.

С аналогичным заявлением 22 января выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она рассказала, что в прошлом году члены ЕС потратили на оборону около 1,9% ВВП, в то время как Россия — 9%.

По ее мнению, ЕС тратит на оборону недостаточно, и в данный момент пришло время инвестировать в эту область.

Ранее генсек НАТО пригрозил европейцам изучением русского языка.