МИД: НАТО попробует развернуть силы для нанесения поражения РФ

Грушко: НАТО в 2025 году попробует развернуть силы для нанесения поражения РФ

Замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что НАТО в текущем году будет тестировать схему развертывания сил в Европе для нанесения России стратегического поражения.

«НАТО на сегодняшний день, в 2025 году, будет нацелено на то, чтобы опробовать ту новую архитектуру развертывания сил», — сказал он.

По его словам, данные усилия направлялись в последние годы на то, чтобы нанести стратегическое поражение РФ.

Грушко также напомнил, что Североатлантический альянс на 2025 год запланировал 100 учений, которые в основном пройдут в восточной зоне альянса.

До этого он заявил, что Россия учитывает в своем военном планировании возможную подготовку НАТО к войне со страной. Он отметил, что Россия объявлена на долгосрочную перспективу прямой угрозой безопасности и НАТО в «непрерывном режиме наращивает размеры военных контингентов вблизи российских рубежей».

Ранее в МИД РФ заявляли, что Москва стремится не допустить прямого конфликта с Североатлантическим альянсом.