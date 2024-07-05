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Бизнес ЕС заявил о желании продолжить торговые отношения с Россией

«Известия»: бизнес ЕС хочет отмены санкций и продолжения торговых отношений с РФ

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Global Look Press

Торговые представители Российской Федерации в Германии, Бельгии и Испании утверждают, что сокращение товарооборота между РФ и ЕС стимулирует европейский бизнес продолжать поиски путей для новых контактов с Россией. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По словам торгпреда от Испании Вахтанга Мосашвили, местный бизнес недоволен ограничениями против российской стороны.

Временно исполняющий обязанности торгового представителя в Бельгии Андрей Смирнов подчеркнул, что местные предприниматели в личных беседах утверждают, что желают скорейшее окончание санкционных мер против России.

До этого стало известно, что ЕС продолжит работу по углублению санкций против РФ и использованию доходов от ее активов для поддержки Киева.

27 июня ЕС в рамках нового пакета санкций ввел механизм по изъятию активов компаний РФ.

Эта мера названа ответом на российские контрсанкции, такие как временное управление дочерними компаниями европейских организаций (Fortum, Carlsberg) и аресты активов компаний Евросоюза в России в связи с неисполнением ими обязательств из-за введенных ограничений.

Ранее Евросоюз принял решение о размораживании части зависших из-за санкций переводов из РФ.

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