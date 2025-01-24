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Грузия согласилась с Трампом в возможности предотвратить конфликт на Украине

Премьер Грузии Кобахидзе: конфликт на Украине можно было предотвратить
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Irakli Gedenidze/Pool/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что согласен с президентом США Дональдом Трампом в том, что боевые действия на Украине можно было предотвратить. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Мы давно говорим о том, что можно было предотвратить войну на Украине», — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что можно было предотвратить и конфликт 2008 года (между Грузией и Россией).

Накануне Трамп в интервью Fox News назвал ошибки своего предшественника Джо Байдена причиной вооруженного конфликта на Украине.

По словам президента США, ограничение добычи энергоресурсов привело к росту цен на энергоносители, что позволило России накопить средства для ведения боевых действий на Украине. При этом американский лидер признал, что это не было основной причиной конфликта.

Он также заявил, что и президент Украины Владимир Зеленский «не ангел» и не должен был допускать конфликта.

Ранее администрация Трампа выразила нежелание участвовать в восстановлении Украины.

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