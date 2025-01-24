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Администрация Трампа выразила нежелание участвовать в восстановлении Украины

Bloomberg: администрация Трампа не хочет участвовать в восстановлении Украины
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа не стремится участвовать в процессе восстановления Украины после завершения конфликта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на западного дипломата.

Как утверждает собеседник агентства, Вашингтон не собирается принимать непосредственное участие в инициативе по восстановлению. По мнению новой администрации США, этим должен заняться частный сектор.

До этого Bloomberg сообщало, что чиновники Евросоюза пытаются добиться от США принятия на себя обязательств по участию в отправке войск на Украину в рамках возможной миссии после урегулирования конфликта, несмотря на противодействие Трампа.

21 января американский лидер заявил, что США потратили на $200 млрд больше на поддержку Украины, чем члены НАТО, поэтому им придется повысить свои расходы на оборону.

Ранее в США назвали ультиматум Путину первым шагом Трампа к миру на Украине.

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