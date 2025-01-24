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Лавров назвал политику НАТО лицемерной

Лавров заявил, что политика НАТО повышает эскалацию между альянсом и Россией
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Florion Goga/Reuters

Лицемерная и провокационная политика НАТО ведет к повышению градуса эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Кроме того, политика альянса увеличивает риск прямого столкновения между Россией и НАТО, добавил министр.

Лавров также высказался о приходе в Белый дом нового президента США Дональда Трампа. Он отметил, что Россия «не будет обольщаться» этим фактом. Он напомнил, что Трамп уже вводил санкции против России.

Недавно Трамп заявил, что не хотел бы вводить санкции против России, но сделает это, если руководство России не придет к быстрому урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что не желает зла русскому народу, однако готов принимать меры в случае необходимости.

До этого Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен был допускать конфликт с Россией.

Ранее генсек НАТО заявил, что обрадовался угрозам Трампа в адрес России.

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