Заявление американского президента Дональда Трампа о готовности наложить новые санкции против России «осчастливило» генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

«Я очень, очень счастлив услышать позицию Трампа о готовности наложить еще больше санкций на Россию», — сказал представитель Североатлантического альянса, выразив надежду, что российская экономика будет в «плохом состоянии».

22 января Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social обратился к Владимиру Путину и написал, что Россия «помогла Соединенным Штатам победить во Второй мировой войне», о чем никогда нельзя забывать. Он рассказал, что потери России в войне составили «почти 60 млн человек».

Согласно данным МО РФ, общие потери среди военнослужащих Красной Армии и мирного населения Советского Союза за годы Великой Отечественной войны составили около 27 млн человек.

Ранее Рютте признал превосходство РФ в производстве боеприпасов.