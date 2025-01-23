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Генсек НАТО заявил, что обрадовался угрозам Трампа в адрес России

Генсек НАТО Рютте «был счастлив» услышать угрозу Трампа о санкциях против РФ
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Mikko Stig/Reuters

Заявление американского президента Дональда Трампа о готовности наложить новые санкции против России «осчастливило» генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

«Я очень, очень счастлив услышать позицию Трампа о готовности наложить еще больше санкций на Россию», — сказал представитель Североатлантического альянса, выразив надежду, что российская экономика будет в «плохом состоянии».

22 января Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social обратился к Владимиру Путину и написал, что Россия «помогла Соединенным Штатам победить во Второй мировой войне», о чем никогда нельзя забывать. Он рассказал, что потери России в войне составили «почти 60 млн человек».

Согласно данным МО РФ, общие потери среди военнослужащих Красной Армии и мирного населения Советского Союза за годы Великой Отечественной войны составили около 27 млн человек.

Ранее Рютте признал превосходство РФ в производстве боеприпасов.

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