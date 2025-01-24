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Евросоюз намерен продлить санкции против России 27 января

РИА Новости: в ЕС рассчитывают на продление санкций против России 27 января
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Virginia Mayo/AP

Страны Евросоюза рассчитывают на решение о продлении действия экономических санкций против России 27 января на встрече глав МИД ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

24 января постоянные представители стран — членов Евросоюза на заседании завершили обсуждение продления экономических санкций против РФ.

Недавно сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны Евросоюза пересмотреть позицию в отношении антироссийских санкций. Он отметил, что ограничения против России не принесли никакого положительного эффекта, а также никак не повлияли на ситуацию на территории Украины.

Ранее глава евродипломатии выступила за сохранение санкций против России.

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