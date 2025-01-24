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Замглавы МИД России обсудил ситуацию в Сирии со спецпосланником ООН

Замглавы МИД РФ Вершинин обсудил ситуацию в Сирии со спецпосланником ООН
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Omar Sanadiki/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провел телефонный разговор со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

Отмечается, что стороны подробно обсудили текущую ситуацию в Сирии и возможные действия мирового сообщества для преодоления проблем в стране, оказания помощи нуждающимся сирийцам.

Также стороны подтвердили важность сохранения суверенитета, независимости, территориальной целостности и единства Сирии.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами заявил, что Российская Федерация продолжает контактировать с руководством Сирии по всем актуальным вопросам. Таким образом он ответил на вопрос о сообщениях по решению нового правительства Сирии расторгнуть договор с Россией об аренде порта Тартус. Соглашение было заключено в 2019 году.

Ранее сообщалось, что лидер новых властей Сирии намерен улучшить отношения с США.

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