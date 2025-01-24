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Страны Евросоюза обсудят новый пакет санкций против России 27 января

Главы МИД стран Евросоюза обсудят 16-й пакет санкций против России 27 января
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Министры иностранных дел 27 стран-членов Евросоюза (ЕС) проведут встречу 27 января, чтобы обсудить 16-й пакет санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного европейского представителя.

По словам источника агентства, главы МИД стран ЕС также продолжат дискуссию по использованию российских активов.

16 января венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока заявил, что перед принятием решения о продлении санкций против России, Евросоюз должен проконсультироваться с президентом США Дональдом Трампом.

15 января США расширили санкционный список по России, введя рестрикции против Запорожской атомной электростанции и выставочного центра «Патриот». Кроме того, под ограничения попало АО «Военторг».

10 января США ввели масштабные санкции против нефтегазового сектора России. Новый пакет рестрикций впервые включил в себя блокирующие санкции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

Ранее страны ЕС завершили обсуждение продления санкций против России.

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