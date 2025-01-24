Стало известно, какие лозунги выкрикивали аппараты для оплаты проезда в Тбилиси

Устройства для оплаты проезда в Тбилиси подверглись хакерской атаке, напоминает газета «Взгляд». Как стало известно изданию, терминалы начали транслировать заявления против «Грузинской мечты».

В частности, был слышен голос почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили о неких финансах, а также нецензурная брань президента Михаила Кавелашвили, когда его в бытность депутатом упрекнули в «пророссийской политике».

Также устройства транслировали голоса первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа о выборе страной независимости и бывшего премьер-министра Зураба Жвании о том, что «грузин — это значит европеец».

Как уточнили в мэрии Тбилиси, работа над искоренением проблемы уже ведется. До ее устранения аппараты будут отключены, а плата за проезд с пассажиров не будет взиматься.

Первая волна протестов началась в Грузии после парламентских выборов 26 октября прошлого года, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Она получила в парламенте 89 мандатов из 150. Ряд оппозиционных политических объединений не признали результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

22 января в Тбилиси у здания парламента Грузии началась очередная антиправительственная акция протеста.

Ранее премьер Грузии сделал заявление о внеочередных парламентских выборах.