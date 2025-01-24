Аппараты оплаты проезда в Тбилиси подверглись хакерской атаке

Мэрия Тбилиси сообщила о призывающих к протестам терминалах для оплаты проезда

Устройства для оплаты проезда в автобусах и маршрутных такси, принадлежащих мэрии Тбилиси, подверглись хакерской атаке. Об этом говорится в заявлении администрации города, опубликованном в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Согласно заявлению мэрии, из-за вероятной кибератаки система платежей за проезд в общественном транспорте будет отключена.

«В аппаратах, установленных в общественном транспорте, техническую поддержку которых оказывают контракторы «Банка Грузии» «МС +» и «Азри», фиксируется проблема и включается аудиозапись», — сказано в сообщении.

В мэрии уточнили, что работа над искоренением проблемы уже ведется. До ее устранения аппараты будут отключены, а плата за проезд с пассажиров не будет взиматься.

Как сообщает Telegram-канал «Тбилиси для людей и про людей», утром 24 января терминалы для оплаты проигрывали гимн Грузии, протестные аудиозаписи, музыку с проевропейских акций и антироссийские лозунги. В транспортной компании Тбилиси заявили, что не знают масштабов «технической неисправности», поскольку компания не занимается обслуживанием валидаторов.

20 января грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что в 2025 году необходимо нанести решающий удар по радикальным силам в Грузии и положить конец «либеральному фашизму». По словам главы кабмина, это позволит развиваться стране и добиваться национальных целей.

Первая волна протестов началась в Грузии после парламентских выборов 26 октября прошлого года, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Она получила в парламенте 89 мандатов из 150. Ряд оппозиционных политических объединений не признали результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

С 28 ноября 2024 года в Тбилиси и других городах Грузии началась вторая волна протестных акций после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Ранее грузинские СМИ сообщили о нападении на лидера партии «За Грузию».