Премьер Грузии сделал заявление о внеочередных парламентских выборах

Кобахидзе: проведения внеочередных парламентских выборов в Грузии не будет

Проведение внеочередных парламентских выборов в Грузии на фоне протестов оппозиции в стране исключено. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Вы знаете, чего требует оппозиция, прежде всего, это внеочередные выборы. Я хочу напомнить всем, что выборы состоятся в Грузии в октябре 2028 года», - подчеркнул он.

Глава грузинского кабмина также посоветовал всем подготовиться к выборам в названную им дату. Как добавил Кобахидзе, оппозиция в Грузии «может попытать счастье» на местных выборах осенью 2025 года.

22 января в Тбилиси у парламента Грузии началась очередная антиправительственная акция протеста.

Первая волна протестов началась в Грузии после парламентских выборов 26 октября прошлого года, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Она получила в парламенте 89 мандатов из 150. Ряд оппозиционных политических объединений не признали результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

С 28 ноября 2024 года в Тбилиси и других городах Грузии началась вторая волна протестных акций после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Ранее грузинские СМИ сообщили о нападении на лидера партии «За Грузию».