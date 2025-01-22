Очередная акция протеста началась у парламента Грузии

В Тбилиси у парламента Грузии началась очередная антиправительственная акция протеста. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, у здания собрались более 1 тысячи человек. Протестующие расположились на проезжей части, в связи с чем автомобильное движение на проспекте Руставели оказалось перекрытым.

Акция протеста проходит в мирном режиме. Среди участников заметили нескольких представителей оппозиции.

Первая волна протестов началась в Грузии после парламентских выборов 26 октября прошлого года, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Она получила в парламенте 89 мандатов из 150. Ряд оппозиционных политических объединений не признали результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

С 28 ноября 2024 года в Тбилиси и других городах Грузии началась вторая волна протестных акций после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

20 января грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что в 2025 году необходимо нанести решающий удар по радикальным силам в Грузии и положить конец «либеральному фашизму». По словам главы кабмина, это позволит развиваться стране и добиваться национальных целей.

Ранее грузинские СМИ сообщили о нападении на лидера партии «За Грузию».