В Белоруссии назвали депутатов ЕП идиотами из-за вмешательства в президентские выборы

Депутаты Европейского парламента начинают выглядеть идиотами, проголосовав за резолюцию о непризнании выборов в Белоруссии. Об этом заявил министр информации республики Марат Марков, передает ТАСС.

«Выборы не начались, а они уже начинают выглядеть идиотами. <…> Хотелось бы, чтобы таких вещей не было, потому что это очевидный абсурд», — сказал он.

Накануне глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко заявил, что принятая ЕП резолюция с призывом не признавать президентские выборы в Белоруссии — это прямое вмешательство в электоральный суверенитет страны.

23 января Европейский парламент принял резолюцию с призывом не признавать итоги предстоящих выборов в Белоруссии. Документ поддержали 567 депутатов, против высказались 25, еще 66 депутатов воздержались.

До этого МИД Белоруссии назвал ангажированным проект резолюции ЕП о выборах. По словам представителя министерства, Европейская служба внешних действий заранее подготовила заявление по итогам предстоящих 26 января президентских выборов в Белоруссии, в котором они осуждаются и не признаются.

Ранее Лукашенко прокомментировал заявления об ограничении интернета во время выборов.