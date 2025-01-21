РФ сможет изымать активы иностранцев

Россия планирует изымать активы стран, которые недобросовестно конфисковали имущество Российской Федерации. Изменения будут зафиксированы в законопроекте, который уже согласован с Центральным банком, министерством финансов, министерством экономического развития и министерством иностранных дел, пишут «Известия».

По информации источника, правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит данную инициативу на следующей неделе.

Эта инициатива разработана в соответствии с указом президента от 23 мая 2024 года, который определяет порядок компенсации ущерба, причиненного стране в результате недружественных действий со стороны США. Согласно представленным документам, иностранные активы могут быть переданы в государственную собственность, а их перечень будет составлен правкомиссией по иностранным инвестициям. Оценка стоимости изымаемого имущества также будет осуществляться по специальной процедуре, однако само решение будет исполняться аналогично обычным процессам конфискации — через арбитражный суд.

Как отметил юрист адвокатской коллегии Delcredere Артем Касумян, до настоящего времени конфискация иностранных активов в России не производилась. На данный момент Россия лишь вводила ограничения на использование имущества иностранных инвесторов на своей территории — средства и ценные бумаги из недружественных стран заблокированы на счетах типа «С». Иностранные инвесторы не могут отчуждать отдельные активы без согласия российских властей. Например, для продажи значительного пакета акций или доли в компании им необходимо получить разрешение Центрального банка и президента.

До этого в МД РФ заявили, что Россия имеет возможности для изъятия активов западных стран в своей юрисдикции, они могут быть использованы для увеличения промышленного потенциала и реализации инфраструктурных проектов в стране.

Ранее на Западе заявили, что конфискация российских активов может навредить евро.