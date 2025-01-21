Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РФ сможет изымать активы иностранцев

В России закрепят в законе конфискацию иностранных активов
close
Depositphotos

Россия планирует изымать активы стран, которые недобросовестно конфисковали имущество Российской Федерации. Изменения будут зафиксированы в законопроекте, который уже согласован с Центральным банком, министерством финансов, министерством экономического развития и министерством иностранных дел, пишут «Известия».

По информации источника, правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит данную инициативу на следующей неделе.

Эта инициатива разработана в соответствии с указом президента от 23 мая 2024 года, который определяет порядок компенсации ущерба, причиненного стране в результате недружественных действий со стороны США. Согласно представленным документам, иностранные активы могут быть переданы в государственную собственность, а их перечень будет составлен правкомиссией по иностранным инвестициям. Оценка стоимости изымаемого имущества также будет осуществляться по специальной процедуре, однако само решение будет исполняться аналогично обычным процессам конфискации — через арбитражный суд.

Как отметил юрист адвокатской коллегии Delcredere Артем Касумян, до настоящего времени конфискация иностранных активов в России не производилась. На данный момент Россия лишь вводила ограничения на использование имущества иностранных инвесторов на своей территории — средства и ценные бумаги из недружественных стран заблокированы на счетах типа «С». Иностранные инвесторы не могут отчуждать отдельные активы без согласия российских властей. Например, для продажи значительного пакета акций или доли в компании им необходимо получить разрешение Центрального банка и президента.

До этого в МД РФ заявили, что Россия имеет возможности для изъятия активов западных стран в своей юрисдикции, они могут быть использованы для увеличения промышленного потенциала и реализации инфраструктурных проектов в стране.

Ранее на Западе заявили, что конфискация российских активов может навредить евро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами