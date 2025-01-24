Политолог объяснил слова Трампа о денуклеаризации России и США

Соглашение по денуклеаризации нужно Соединенным Штатам, чтобы не отставать в вопросе вооружения от России и Китая. Об этом в беседе с News.ru заявил политолог Малек Дудаков, комментируя слова Дональда Трампа о том, что он мог бы добиться соглашения по ядерному оружию между Вашингтоном и Москвой.

По его словам, активность США на этом направлении вызвана «большим кризисом» в их ядерной программе. Речь идет о сложностях с обогащением оружейного урана и плутония, указал эксперт.

«Тот потенциал научно-технический, который когда-то у них был в ядерной сфере, практически полностью развалился. Американцы отлично понимают, что в этой новой гонке вооружений они сильно отстают и от России, и от Китая», — сказал политолог.

Вашингтон пытается заключить соглашение, чтобы нивелировать отставание и наложить искусственные ограничения на российский и китайский ядерные арсеналы, считает Дудаков. Политолог предрек, что возможные переговоры по этому вопросу ни к чему не приведут.

Накануне Дональд Трамп выразил уверенность, что мог бы достичь соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным по денуклеаризации России и США. Он подчеркнул, что работал с Путиным над денуклеаризацией двух государств, а в дальнейшем они собирались предложить подобное Китаю, у которого меньший арсенал.

Ранее профессор указал на попытку Трампа поссорить Россию и Китай.