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Профессор указал на попытку Трампа поссорить Россию и Китай

Профессор Дизен: сделкой по денуклеаризации Трамп хочет поссорить Россию и Китай
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп сделкой по денуклеаризации с Россией хочет поссорить ее с Китаем. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, высказывание Трампа в интервью Fox News может быть попыткой «посеять раздор между Россией и Китаем». Профессор предполагает, что Вашингтон хочет, чтобы «Москва начала давить на Пекин».

Дизен также отметил небольшое количество ядерного арсенала у Китая в сравнении с США и Россией. Он также поинтересовался, почему Трамп не захотел добавить в это соглашение обладающих ядерным оружием Британию и Францию.

Накануне Дональд Трамп выразил уверенность, что мог бы достичь соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным по денуклеаризации России и США. Он подчеркнул, что работал с Путиным над денуклеаризацией двух государств, а в дальнейшем они собирались предложить подобное Китаю, у которого меньший арсенал.

Трамп считает, что был очень близок к заключению сделки.

Ранее Трамп обвинил Россию в краже планов США по гиперзвуковым ракетам.

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