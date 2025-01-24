Глава Приднестровья рассказал, ожидаются ли гуманитарные поставки газа в республику

Красносельский: о гуманитарных поставках газа в Приднестровье речи не идет

На данный момент о гуманитарных поставках газа в Приднестровье речи не идет. Об этом в интервью RT заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

«Речь идет о закупке газа «Молдовагаз» на европейских биржах или в иных компаниях, которые поставляют газ в Европе. И все. С оплатой», — прокомментировал Красносельский.

По его словам, гуманитарных поставок топлива пока не планируют.

22 января сообщали, что российский газ в ПМР могут начать поставлять по газопроводу «Турецкий поток».

До этого министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник говорил, что запасов газа в ПМР осталось на 11 дней. Энергокризис в непризнанной республике начался после того, как 1 января был остановлен транзит российского газа в Европу через территорию Украины.

В свою очередь Молдавия предлагала Приднестровью покупать европейский газ по рыночным ценам. По оценке молдавского министра экономики, закупаемого для Приднестровья на европейских биржах топлива было бы достаточно исключительно для внутреннего потребления региона, но не для выработки электроэнергии. Молдавия обеспечивает Приднестровье электричеством на 80%.

Ранее глава Приднестровья прокомментировал возможную войну в республике.