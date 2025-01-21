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Молдавия предложила Приднестровью покупать европейский газ по рыночным ценам

Госсекретарь Молдавии Боросан сообщил, что Тирасполю предложили европейский газ
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ИА «Новости Приднестровья»

Власти Молдавии сделали Приднестровью предложение закупать газ на Европейской фондовой бирже по рыночной цене. В ответ на это руководство непризнанной республики согласилось осуществлять закупки через компанию «Молдовагаз», рассказал госсекретарь молдавского министерства энергетики Константин Боросан подробности переговоров о поставке топлива.

По оценке молдавского министра, закупаемого для Приднестровья на европейских биржах топлива было бы достаточно исключительно для внутреннего потребления региона, но не для выработки электроэнергии. Молдавия обеспечивает Приднестровье электричеством на 80%.

«Мы понимаем, что закупаемые объемы покроют только потребности левого берега», — сказал Боросан в эфире «Радио Молдова».

Накануне глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский сообщил, что Тирасполь уведомил Кишинев о готовности получать газ через «Молдовагаз». По словам Красносельского, «Тираспольтрансгаз» гарантировал оплату поставки.

Ранее в Приднестровье рассказали, на сколько осталось запасов газа в республике.

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