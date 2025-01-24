Глава Приднестровья прокомментировал возможную войну в республике

Красносельский: война в Приднестровье приведет к конфликту НАТО и России

Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что возможная война в республике приведет к противостоянию России и НАТО и последующему перерастанию в ядерный конфликт. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я понимаю, что такое война и что такое ядерное развитие войны, что недопустимо. Я всегда говорю о том, что война в Приднестровье — это прямой путь к конфликту Россия-НАТО. С перерастанием в ядерную катастрофу», — пояснил Красносельский.

Он добавил, что Тирасполь выступает против конфликта, и с этой позицией знакомы международные партнеры. Однако Красносельский уточнил, что осознает столкновение интересов НАТО и России на территории непризнанной республики.

До этого тысячи людей собрались на митинги в городах Приднестровья, требуя от властей Молдавии пропустить гуманитарный газ из России в республику.

Накануне глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что газа в республике осталось на два дня.

Ранее в Приднестровье рассказали, когда в непризнанной республике закончатся все запасы газа.