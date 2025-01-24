Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приднестровье рассказали, сколько газа осталось в республике

Красносельский: газа в Приднестровье осталось на два дня
close
Vladislav Bachev/Reuters

Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что газа в республике осталось на два дня.

По его словам, Кишинев в конце 2024 года обещал снабдить Тирасполь газом, но потом Молдавия «отыграла назад». Красносельский поделился, что Приднестровье нашло молдавскую компанию-посредника Natural Gaz.

«Нам давали понять: можете газ брать где угодно, как угодно, за деньги, пожалуйста, мы вам этот газ поставим <...> мы встретили просто яростное сопротивление молдавской власти и нежелание именно осуществлять поставку газа в Приднестровье через данную компанию. Приводились какие-то нормы права, хотя все это не соответствует действительности», — отметил Красносельский.

Глава непризнанной республики подчеркнул, что газа «в трубе» осталось буквально на пару дней, и без него будет очень тяжело. При этом Кишинев затягивает поставки газа по политическим мотивам, считает Красносельский.

До этого пресс-секретарь правительства Молдавии Даниэл Водэ сообщал, что министерство иностранных дел республики попросило посольство РФ в стране предоставить список российских компаний, которые могут быть задействованы в поставках газа на территорию Приднестровья.

Ранее в Приднестровье рассказали, когда в непризнанной республике закончатся все запасы газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами