В Приднестровье рассказали, сколько газа осталось в республике

Красносельский: газа в Приднестровье осталось на два дня

Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что газа в республике осталось на два дня.

По его словам, Кишинев в конце 2024 года обещал снабдить Тирасполь газом, но потом Молдавия «отыграла назад». Красносельский поделился, что Приднестровье нашло молдавскую компанию-посредника Natural Gaz.

«Нам давали понять: можете газ брать где угодно, как угодно, за деньги, пожалуйста, мы вам этот газ поставим <...> мы встретили просто яростное сопротивление молдавской власти и нежелание именно осуществлять поставку газа в Приднестровье через данную компанию. Приводились какие-то нормы права, хотя все это не соответствует действительности», — отметил Красносельский.

Глава непризнанной республики подчеркнул, что газа «в трубе» осталось буквально на пару дней, и без него будет очень тяжело. При этом Кишинев затягивает поставки газа по политическим мотивам, считает Красносельский.

До этого пресс-секретарь правительства Молдавии Даниэл Водэ сообщал, что министерство иностранных дел республики попросило посольство РФ в стране предоставить список российских компаний, которые могут быть задействованы в поставках газа на территорию Приднестровья.

Ранее в Приднестровье рассказали, когда в непризнанной республике закончатся все запасы газа.