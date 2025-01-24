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Тысячи людей вышли на митинги в Приднестровье

В Приднестровье проходят митинги из-за решения властей Молдавии о газе из РФ
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Артем Кулекин/РИА Новости

Тысячи людей собрались на митинги в городах Приднестровья, требуя от властей Молдавии пропустить гуманитарный газ из России в республику. Об этом сообщает ТАСС.

Протестующие держат плакаты «Молдова, пропусти газ» и другие, сообщает издание «Новости Приднестровья».

«Если бы власти в Кишиневе на самом деле хотели урегулировать энергокризис, они сделали бы это сразу. Многих других проблем тоже можно было бы избежать», — заявил вышедший на протест председатель Объединенного совета трудовых коллективов Приднестровья.

Накануне глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что газа в республике осталось на два дня.

По его словам, Кишинев в конце 2024 года обещал снабдить Тирасполь газом, но потом Молдавия «отыграла назад». Красносельский поделился, что Приднестровье нашло молдавскую компанию-посредника Natural Gaz.

Ранее МИД Молдавии обратился в посольство РФ по поводу поставок газа.

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