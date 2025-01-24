Тысячи людей вышли на митинги в Приднестровье

Тысячи людей собрались на митинги в городах Приднестровья, требуя от властей Молдавии пропустить гуманитарный газ из России в республику. Об этом сообщает ТАСС.
Протестующие держат плакаты «Молдова, пропусти газ» и другие, сообщает издание «Новости Приднестровья».
«Если бы власти в Кишиневе на самом деле хотели урегулировать энергокризис, они сделали бы это сразу. Многих других проблем тоже можно было бы избежать», — заявил вышедший на протест председатель Объединенного совета трудовых коллективов Приднестровья.
Накануне глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что газа в республике осталось на два дня.
По его словам, Кишинев в конце 2024 года обещал снабдить Тирасполь газом, но потом Молдавия «отыграла назад». Красносельский поделился, что Приднестровье нашло молдавскую компанию-посредника Natural Gaz.
Ранее МИД Молдавии обратился в посольство РФ по поводу поставок газа.