Bloomberg: в ЕС добиваются от Трампа обязательств по отправке войск на Украину

Чиновники Евросоюза пытаются добиться от США принятия на себя обязательств по участию в отправке войск на Украину в рамках возможной миссии после урегулирования конфликта, несмотря на противодействие главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

«Европейские чиновники ищут принятия обязательств от новой администрации президента США Дональда Трампа по участию в гарантиях безопасности для Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что союзники сходятся на той позиции, что США должны будут предоставить войска для любых будущих миротворческих сил в стране.

«Это показывает, что европейцы пытаются сформировать мышление Трампа», — сказано в тексте.

Предполагается, что Вашингтон может согласиться с этой идеей, несмотря на противодействие Трампа.

23 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о целесообразности обсудить возможность участия бундесвера в миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта. 15 января газета Financial Times сообщила, что европейские страны не в состоянии направить миротворцев на Украину, так как они активно участвуют в конфликте, предоставляя финансовую поддержку. Автор материала подчеркивает, что сама идея развертывания европейских войск является крайне проблематичной.

Ранее Пушков заявил, что Трамп «не может помешать дядям и тетям превращать себя в трансформеров».