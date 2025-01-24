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В ОДКБ рассказали об отношении организации к Армении

ТАСС: ОДКБ по-прежнему считает Армению своим союзником
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РИА Новости

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), несмотря на заявление Службы внешней разведки (СВР) Армении, считает страну своим союзником. Об этом ТАСС рассказал источник в организации.

«Секретариат организации знает об этом заявлении СВР Республики Армении, но мы по-прежнему считаем Армению союзником и продолжаем взаимодействовать с Ереваном», — сказал собеседник агентства.

До этого Служба внешней разведки сообщила, что Армения не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году.

23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения до сих пор не сообщала о своих планах выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он подчеркнул, что ОДКБ является «самостоятельной, взрослой, зрелой и доказавшей свою эффективность и востребованность» организацией.

Ранее кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз.

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