Зеленский получал вчетверо меньше Ермака в 2024 году

«24 канал»: Зеленский получал вчетверо меньше главы его офиса Ермака в 2024 году

Президент Украины Владимир Зеленский в 2024 году получал в месяц 28 тысяч гривен (примерно 68 тыс. руб.), всего заработав 366 тыс. (примерно 890 тыс. руб.), в то время как глава его офиса Андрей Ермак заработал 582 тысячи (1 млн 413 тыс. руб.) за прошедший год. Это следует из документа Государственного управления делами, который имеется в распоряжении украинского «24 канала».

Согласно документу, общая сумма зарплаты Зеленского составила 336 тысяч гривен, из которой 66,5 тыс. (161 тыс. руб.) он отдал на налоги. Премий для главы государства предусмотрено не было.

В то же время глава офиса президента Украины Андрей Ермак в 2024 году получил заработную плату на сумму 582 тысячи гривен, при окладе в 121 тыс. (294 тыс. руб.). С заработанной суммы он заплатил налоги и сборы на 115 тысяч (280 тыс. руб.).

Таким образом, Зеленский, согласно данным об официальной заработной плате, получал в четыре раза меньше главы своего офиса.

До этого экс-главы страны Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с массовым бунтом из-за решения повысить зарплаты своему офису.

Ранее на Украине заявили , что команда Ермака слишком раздута.