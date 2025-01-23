В США заявили об опасном для Зеленского периоде на Украине

NYT: Трамп стал президентом в опасный для Зеленского период на Украине

Американский президент Дональд Трамп возглавил США в опасный для украинского президента Владимира Зеленского период. Об этом пишет газета New York Times (NYT).

«Трамп пришел к власти в опасное для Зеленского время на Украине. <…> Для политика появилась и другая проблема: возрожденная политическая оппозиция в стране, вдохновленная возможным прекращением огня», — говорится в материале.

В статье также указывается на то, что рейтинг Зеленского падает, что может подорвать его роль лидера военного времени.

22 января Зеленский заявил, что Украине пока продолжает поступать помощь со стороны США. Также глава государства рассказал о планах по взаимодействию Киева с новой властью в Соединенных Штатах. По словам Зеленского, сначала пройдут командные встречи администраций Украины и США, а затем украинская сторона будет работать над его встречей с американским президентом Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, почему Зеленский может настроить мир против себя.