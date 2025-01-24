Политолог: России следует смотреть на Европу, как на урок

На сегодняшний день Европа находится в глубоком кризисе, и России следует внимательно смотреть на нее, чтобы не повторять ее ошибок в будущем. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Данила Гуреев.

В первую очередь, по его словам, кризис в Европе связан с демографией.

«Мы с вами видим, что европейские лидеры пытаются решить проблему с низкой рождаемостью просто заселением других культур. <...> Если мы посмотрим этническую составляющую этого вопроса, то увидим фактор того, что белых европейцев в Европе уже не осталось», — отметил Гуреев.

Второй момент — геополитический и экономический, продолжил эксперт. Он пояснил, что США создали удобную для себя схему управляемой демократии, выстраивая при этом отношения с Европой по принципу гегемон-вассал. Поэтому европейские лидеры крайне ограничены в принятии собственных решений.

В январе агентство Reuters сообщило, что Восточная Европа может столкнуться с нехваткой рабочей силы после завершения конфликта на Украине. По данным журналистов, дефицит кадров произойдет из-за возврата украинских рабочих домой. Это может усилить риски на рынке труда и способствовать росту инфляции.

Ранее сообщалось, что ушедший из России автопром Европы впал в кризис.