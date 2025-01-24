Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог: России следует смотреть на Европу, как на урок

Политолог Гуреев: России нельзя повторять ошибки Европы
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

На сегодняшний день Европа находится в глубоком кризисе, и России следует внимательно смотреть на нее, чтобы не повторять ее ошибок в будущем. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Данила Гуреев.

В первую очередь, по его словам, кризис в Европе связан с демографией.

«Мы с вами видим, что европейские лидеры пытаются решить проблему с низкой рождаемостью просто заселением других культур. <...> Если мы посмотрим этническую составляющую этого вопроса, то увидим фактор того, что белых европейцев в Европе уже не осталось», — отметил Гуреев.

Второй момент — геополитический и экономический, продолжил эксперт. Он пояснил, что США создали удобную для себя схему управляемой демократии, выстраивая при этом отношения с Европой по принципу гегемон-вассал. Поэтому европейские лидеры крайне ограничены в принятии собственных решений.

В январе агентство Reuters сообщило, что Восточная Европа может столкнуться с нехваткой рабочей силы после завершения конфликта на Украине. По данным журналистов, дефицит кадров произойдет из-за возврата украинских рабочих домой. Это может усилить риски на рынке труда и способствовать росту инфляции.

Ранее сообщалось, что ушедший из России автопром Европы впал в кризис.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами