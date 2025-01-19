Reuters предупредил Европу об угрозе нового экономического кризиса

Восточная Европа может столкнуться с нехваткой рабочей силы после завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.

Это может произойти из-за возврата украинских рабочих домой. Это может усилить риски на рынке труда и способствовать росту инфляции.

«Демография — это риск, и разрешение конфликта на Украине усугубит его, поскольку некоторые из этих украинцев вернутся домой», — сказала управляющий директор по Центральной и Юго-Восточной Европе Европейского банка реконструкции и развития Шарлотта Рюэ.

Отмечается, что около 4,3 млн граждан Украины нашли убежище в странах ЕС после февраля 2022 года и в случае мирного урегулирования могут возвращаться домой.

26 декабря научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк заявил, что большинство беженцев, уехавших с Украины после начала боевых действий, не вернется домой.

12 декабря советник Зеленского Александр Камышин рассказал, что в 2025 году на Украине начнет функционировать плотная программа по возвращению беженцев из Германии. По его словам, вместе с главой министерства национального единства Алексеем Чернышовым они работают над возвращением украинцев в оборонную промышленность страны.

Ранее Зеленский рассказал, почему Запад заинтересован в украинцах.