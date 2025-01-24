Пушков заявил, что Трамп «не может помешать дядям и тетям превращать себя в трансформеров»

Пушков: Трамп не может помешать дядям и тетям превращать себя в «трансформеров»

Администрация президента США Дональда Трампа не может помешать людям «превращать себя в трансформеров», но может установить, что их следует считать либо мужчинами, либо женщинами, коими они являются от рождения. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на решение Госдепа остановить рассмотрение заявок на смену пола в паспорте и на указание «Х» в графе пола.

По его словам, «транссексуальной революции» в Соединенных Штатах можно быстро положить конец, перестав рассматривать заявки на смену пола и отказавшись от понятия «третьего пола», который обозначается буквой «Х».

«Т.о., администрация Трампа не может помешать дядям и тетям превращать себя в трансформеров и делать вид, что они вдруг стали не пойми кем, но может установить, что их следует считать либо мужчинами, либо женщинами, коими они являются от рождения. И, конечно, запретить делать трансгендерные операции детям», — написал Пушков.

До этого он писал, что провозглашенный президентом Дональдом Трампом «золотой век» Америки не принесет ничего хорошего сторонникам «разнообразия, равенства и инклюзивности», а также поддерживающим смену пола среди детей.

Ранее в Госдуме дали совет Трампу, как «прославиться в веках».