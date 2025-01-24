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В Белом доме отчитались о ходе операции по борьбе с нелегальной миграцией

Белый дом: в США в рамках борьбы с нелегальной миграцией задержали 538 человек
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Jose Luis Gonzalez/Reuters

Сотрудники правоохранительных органов в США в ходе масштабной операции по борьбе с нелегальной миграцией задержали 538 иностранных граждан. Об этом в своем аккаунте на платформе X написала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Администрация [американского президента Дональда] Трампа задержала 538 преступников среди нелегальных мигрантов, включая подозреваемого в терроризме», — говорится в публикации.

Из текста следует, что еще под стражей оказались четыре члена венесуэльской преступной организации «Трен де Арагуа». Кроме того, полицейские поймали нескольких мигрантов, имеющих судимость за сексуальные преступления против детей.

К текущему моменту из страны были депортированы сотни иностранных граждан. При этом, по словам Левитт, операция по борьбе с нелегальной миграцией в США продолжает «идти полным ходом».

23 января Трамп сообщил о развертывании американских войск на границе США с целью «отражения вторжения». За несколько дней до этого новый глава государства выступил перед своими сторонниками в Вашингтоне, пообещав им «пресечь проникновение» нелегальных мигрантов на территорию страны.

Ранее президент США назвал виновного в заселении страны миллионами мигрантов.

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