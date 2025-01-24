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В США предупредили, что угрозы Трампа в адрес России рискуют не оправдаться

AP: угрозы Трампа в адрес России по санкциям и тарифам могут не оправдаться
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Mike Segar/Reuters

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые санкции и повысить тарифы на товары из России в случае отказа от соглашения по Украине рискуют не оправдаться и вряд ли будут услышаны в Кремле. Такую оценку дает Associated Press (AP).

Как напоминает издание, Соединенные Штаты уже запретили импорт практически всех российских товаров, и Россия столкнулась с множеством санкций США и Европы с момента начала конфликта на Украине почти три года назад.

«Проблема с угрозой заключается в том, что за исключением небольшого количества удобрений, кормов для животных, неорганических материалов, таких как олово, и машин, Россия в настоящее время экспортирует в США очень мало товаров, которые могли бы подлежать тарифам. Нефть была крупнейшим экспортом России в США, но такая торговля была сведена к нулю в 2023 году», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что Россия уже является одной из самых подсанкционных стран в мире. Кроме того, следует из текста, такие как Иран и Северная Корея, которые чаще всего обвиняются в помощи России в конфликте на Украине, подвергаются еще большим санкциям США.

Президент США призывал Россию завершить специальную военную операцию. Трамп подчеркнул, что если не будет достигнута «сделка» по Украине, то США введут новые санкции и пошлины на российский экспорт в Соединенные Штаты и другие страны.

До этого Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что президент России Владимир Путин якобы разрушает собственную страну, отказываясь от соглашения по Украине. По его словам, у «России будут большие проблемы», если Москва откажется от соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее в Госдуме дали совет Трампу, как «прославиться в веках».

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