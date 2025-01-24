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В Госдуме дали совет Трампу, как «прославиться в веках»

Депутат Шеремет призвал Трампа прекратить поставлять оружие и финансировать Киев
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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал ожидаемым срыв Владимиром Зеленским соглашения по урегулированию конфликта на Украине и призвал Соединенные Штаты остановить поставки оружия и прекратить финансовую поддержку Киева. Так в беседе с РИА Новости он прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что соглашение о мире не было достигнуто, поскольку украинский лидер хотел воевать.

По словам депутата, заявления президента США не стали откровением, а поведение Зеленского – ожидаемо. Парламентарий назвал украинского лидера «приверженцем нацизма» и «военным преступником», который целенаправленно уничтожает народ республики.

Шеремет также назвал Зеленского инструментом в руках Запада, с помощью которого он ведет борьбу против России.

«Для прекращения военного конфликта Трампу стоит полностью прекратить финансирование Украины и поставки летального оружия. При соблюдении этого условия режим на Украине падет за неделю, а Трамп прославился бы в веках как человек слова, сохранивший жизнь и здоровье многих тысяч людей», — сказал он.

До этого Трамп заявил, что Зеленский «решил тягаться» с гораздо более крупной и могущественной страной, чем Украина, — Россией. По мнению Трампа, украинский лидер не должен был этого делать, потому что был шанс на заключение мира.

Ранее в Госдуме посоветовали Трампу не хамить и не строить из себя мачо.

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