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В МИД России рассказали о частичном возобновлении работы в Арктическом совете

Захарова: Россия частично возобновила работу в Арктическом совете
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Российская Федерация частично возобновила работу в Арктическом совете. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

«На данном этапе взаимодействие по линии Арктического совета возобновлено частично», — сказала она.

Дипломат отметила, что во второй половине прошлого года с подачи норвежского председательства в формате видео-конференц-связи прошли заседания всех шести рабочих групп Совета по вопросам устойчивого развития, климата, защиты окружающей среды, предупреждения и реагирования на ЧС.

По словам Захаровой, во всех из них приняли участие представители профильных российских ведомств и организаций.

Последние несколько лет деятельность Арктического совета была фактически заморожена. В марте 2022 года страны Запада объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за специальной военной операции на Украине.

До этого посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил, что вопрос о выходе России из Арктического совета пока не стоит на повестке дня.

Ранее Россия приостановила выплату взносов в Арктический совет.

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