Стало известно о планах России касательно Арктического совета

Вопрос о выходе России из Арктического совета пока не стоит на повестке дня. Об этом заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов, передает РИА Новости.

«Вопрос о выходе России из Арктического совета пока не стоит на повестке дня. Перспективы дальнейшего участия нашей страны в этой организации увязываем с восстановлением ее нормального функционирования и исходя из необходимости соблюдения российских интересов», — заявил он.

По его словам, председательство Норвегии в Арктическом совете происходило в непростое время, которое было связано с решением стран о самоизоляции, что затруднило работу страны. Он добавил, что не все страны-участники совета поддерживают инициативу Норвегии в возобновлении полноформатной деятельности организации. Посол подчеркнул, что в последнее время заметны позитивные подвижки в работе Арктического совета.

В начале февраля Корчунов и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустили выход РФ из Арктического совета, если он перестанет «соответствовать интересам» страны. В Совете федерации высказали уверенность, что в таком случае организация потеряет смысл. С начала военного конфликта на Украине до лета 2023-го совет не работал, так как все участники осудили действия России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России анонсировали возобновление встреч по Арктическому совету после двух лет перерыва.