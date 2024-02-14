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Россия приостановила выплату взносов в Арктический совет

МИД: Россия приостановила выплаты ежегодных взносов в бюджет Арктического совета

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Пресс-служба Северного флота

Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет до возобновления практической работы в данном формате с участием всех стран-членов. Об этом сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве уточнили, что речь идет о реализации общих со странами-членами проектов, затрагивающих критические важные вопросы, например, сохранение экосистемы Заполярья, осуществление полярных исследований, развитие гуманитарных связей, улучшение качества жизни и благосостояния населения Крайнего Севера, включая коренные народы.

В МИД также ответили на вопрос, какое событие может привести к выходу России из Арктического совета. Там напомнили слова официального представителя ведомства Марии Захаровой. В начале февраля она отмечала, что к этому может привести превращение Совета в «недружественный институт».

В то же время в министерстве иностранных дел подчеркнули, что в настоящее время вопрос о возможном выходе России из Арктического совета не стоит в практической плоскости.

Ранее в Кремле допустили выход РФ из Арктического совета.

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