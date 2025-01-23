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В Германии опубликовали открытое письмо против размещения ракет средней дальности США

Вагенкнехт и общественные деятели опубликовали письмо против ракет США в Германии
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Global Look Press

Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, ученый-физик и политик Эрнст Ульрих фон Вайцзеккер и председатель Совета Евангелической церкви Германии Маргот Кессман опубликовали открытое письмо, в котором призвали предотвратить размещение американских ракет средней дальности на территории Германии. Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv со ссылкой на документ.

«Размещение [...] оружия средней дальности в Германии означает, что США могут уничтожать стратегические цели, такие как ракетные шахты, командные центры, центры принятия решений и системы раннего предупреждения в России, в течение нескольких минут — то есть практически без времени предупреждения», — говорится в письме.

Там также отмечается, что Россия обязательно отреагирует на размещение ракет и, в свою очередь, направит на Германию оружие сопоставимых возможностей.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков отмечал, что РФ заблаговременно начала работу по ответным мерам на решение о размещении ракет средней и малой дальности США в Германии.

Ранее в бундестаге предупредили об опасных последствиях размещения ракет США в Германии.

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