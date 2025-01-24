Талибы обратились к Татарстану за помощью

Представители талибов (организация запрещена в России) Афганистана попросили власти Татарстана организовать афганскую выставку на полях экономического форума KazanForum. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письма и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи.

«Мы хотели бы организовать выставочный павильон в хорошем месте и наилучшим образом, чтобы представить продукцию наших ведущих бизнесменов», — обратился Азизи в письме к раису (главе) Татарстана Рустаму Минниханову.

Министр Азизи также добавил, что Кабул готов стать партнером Казани и форума и принять в нем участие на самом высоком уровне. Руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин подтвердил, что около 60 ведущих бизнесменов Афганистана готовы продемонстрировать на форуме свои товары, в том числе ювелирные изделия, продукты питания и текстиль, ковры, косметику и бытовую химию.

До этого Рустам Хабибуллин сообщил, что Афганистан и Россия планируют заключить соглашение о транзите 50 миллионов кубометров сжиженного природного газа через территорию Афганистана.

Ранее талибы назвали цель своего визита на ПМЭФ-2024.