Афганистан намерен подписать с РФ договор о транзите газа

Кабул планирует заключить с Россией соглашение о транзите 50 миллионов кубометров сжиженного природного газа через территорию Афганистана. Об этом заявил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

«На предстоящем KazanForum 2025 Афганистан намерен подписать контракт на транзит 50 миллионов кубометров российского газа через свою территорию в Юго-Восточную Азию», — отметил он, добавив, что для транспортировки планируется использовать газовозы.

Хабибуллин также сообщил, что уже проведены тестовые отгрузки.

Кроме того, он отметил, что в 2023 году был подписан контракт на ежегодный транзит 50 миллионов тонн российских нефтепродуктов, а в 2024 году — соглашение о транзите 2 миллионов тонн российской пшеницы и муки.

До этого в Афганистане заявили, что ждут от России помощи для снижения давления США и других западных стран. Там отметили, что Афганистан является надежным экономическим партнером.

Ранее Европа установила рекорд по объему закупленного у России СПГ.