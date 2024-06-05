Талибы назвали цель своего визита на ПМЭФ-2024

Делегация представителей движения «Талибан» (организация запрещена в России) ставит целью своего визита на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) углубление экономических связей с Россией и другими государствами. Об этом сказал корреспонденту ТАСС один из представителей талибов на мероприятии.

«Это экономический форум, и мы хотим повысить уровень экономических отношений с Россией и другими странами региона», — сказал собеседник агентства.

5 июня талибы прибыли в Петербург для участия в форуме. Известно, что делегацию возглавляет министр труда и социальных отношений Абдул Манан Омари.

27 мая министерство иностранных дел РФ сообщило, что Москва предложила «Талибану» принять участие в ПМЭФ.

В середине мая делегация «Талибана» посетила экономическую конференцию «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани. Ее возглавлял и. о. главы минпромторга страны Нуриддин Азизи.

Ранее в МИД ответили на вопрос о сроках исключения талибов из списка террористов.