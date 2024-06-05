Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717602845
Размер текста
А
А
А

Талибы назвали цель своего визита на ПМЭФ-2024

ТАСС: талибы назвали целью своего визита на ПМЭФ развитие связей с Россией

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Делегация представителей движения «Талибан» (организация запрещена в России) ставит целью своего визита на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) углубление экономических связей с Россией и другими государствами. Об этом сказал корреспонденту ТАСС один из представителей талибов на мероприятии.

«Это экономический форум, и мы хотим повысить уровень экономических отношений с Россией и другими странами региона», — сказал собеседник агентства.

5 июня талибы прибыли в Петербург для участия в форуме. Известно, что делегацию возглавляет министр труда и социальных отношений Абдул Манан Омари.

27 мая министерство иностранных дел РФ сообщило, что Москва предложила «Талибану» принять участие в ПМЭФ.

В середине мая делегация «Талибана» посетила экономическую конференцию «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани. Ее возглавлял и. о. главы минпромторга страны Нуриддин Азизи.

Ранее в МИД ответили на вопрос о сроках исключения талибов из списка террористов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами