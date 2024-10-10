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В МИД РФ опровергли слова Трампа о сделке по денуклеаризации

Рябков: заявление Трампа о денуклеаризации не соответствует действительности

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Высказывания кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о том, что в период его нахождения у власти американские власти были близки к заключению с РФ и КНР сделки о денуклеаризации, не соответствуют действительности. Об этом заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, пишет ТАСС.

«Нет, это не соответствует действительности», — сказал дипломат, комментируя ситуацию.

Он добавил, что в прошлом Вашингтон действительно пытался одновременно посадить Москву и Пекин за стол переговоров. Но эти усилия ни к чему не привели, о чем «хорошо известно» общественности.

По словам Рябкова, администрация Трампа неоднократно посылала сигналы о заинтересованности в участии китайской стороны в диалоге по денуклеаризации. РФ, в свою очередь, желала увидеть за столом переговоров союзников США, обладающих ядерным оружием.

Речь идет о Великобритании и Франции, которые не продемонстрировали никакого желания присоединяться к подобным обсуждениям. Этот факт заместитель министра назвал «естественным».

9 октября кандидат в президенты США от Республиканской партии дал интервью для YouTube-канала Flagrant. В ходе беседы он сообщил, что в период его нахождения у власти Вашингтон, Москва и Пекин якобы были готовы полностью отказаться от ядерного оружия. Как сказал политик, впоследствии к соответствующей сделке должны были присоединиться и другие страны.

Ранее в ООН призвали РФ и США вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов.

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