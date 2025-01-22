В Белоруссии высказались о возможности приезда наблюдателей ОБСЕ на выборы

МИД Белоруссии: наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ все еще могут приехать на выборы

Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ все еще могут приехать на выборы президента Белоруссии. Об этом заявил представитель МИД республики Анатолий Глаз, сообщает РИА Новости.

«Есть заявления и инсинуации в отношении приглашения БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами», — сказал он.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что соответствующее приглашение в адрес БДИПЧ было направлено, что 17 января подтвердило это бюро.

«Они все еще имеют возможность приехать», — отметил он.

Глаз также заявил, что для наблюдения за выборами аккредитованы свыше 450 международных наблюдателей из 49 стран, поэтому приезд наблюдателей ОБСЕ не имеет принципиального значения.

22 января Европейский парламент принял резолюцию с призывом не признавать итоги предстоящих выборов в Белоруссии.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Избирательные участки оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

Ранее Лукашенко ответил, почему не участвует в предвыборных дебатах.