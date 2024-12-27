Украина — это государство с безграничной коррупцией, которое не имеет демократических структур. Об этом заявил экс-глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
«Украина — это олигархия, все больше живущая за счет пожертвований извне, государство с безграничной коррупцией без подлинно демократических структур, независимые партии и СМИ запрещены», — сказал он.
Лафонтен подчеркнул, что необходимо достаточно много времени, чтобы Украина стала независимым и самостоятельным государством.
По мнению эксперта, Украина «перестала быть независимой страной с 2014 года».
До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал граждан, которые поднимают тему коррупции в стране. По словам главы офиса украинского лидера, некоторые люди намеренно масштабируют проблему, поскольку «иначе может потеряться смысл их работы».
Ранее Рогов заявил, что Зеленский начал зачистку документов по военным расходам.